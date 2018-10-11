Авария ракеты Союз: космонавты живы, их достали из капсулы

Космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга достали из капсулы аварийного Союза МС-10 после приземления в Казахстане.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральный военный округ РФ.

"Спасательные группы с помощью техники ПЭМ-1 перевернули капсулу. Медики осмотрели космонавтов, состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас военнослужащие начали эвакуацию экипажа из капсулы", - сообщает ЦВО РФ.

В то же время, источники ТАСС на космодроме Байконур сообщили, что состояние космонавтов "не вполне хорошее", в ближайшее время их отправят в Москву спецбортом.

В четверг, 11 октября, на ракете Союз, которая должна была доставить на МКС астронавтов, аварийно отключились двигатели второй ступени после старта.

Ракета стартовала с космодрома Байконур утром 11 октября. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

Запуск посвятили столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации Энергия - производителя ракеты Союз.

Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане.