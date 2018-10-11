Опубликовано видео с моментом аварии российской ракеты Союз с экипажем МКС

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии российской ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем МС-10, которая должна была доставить астронавтов Ника Хейга и Алексея Овчинина на Международную космическую станцию.
Согласно имеющимся данным, на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане у нее аварийно отключились двигатели второй ступени.
При этом экипажу удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправлен поисково-спасательный отряд.
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Ранее сообщалось, что во время старта ракеты Союз с космодрома Байконур произошла авария.
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