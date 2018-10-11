Опубликовано видео с моментом аварии российской ракеты Союз с экипажем МКС

Авария произошла на 119-й секунде после старта

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии российской ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем МС-10, которая должна была доставить астронавтов Ника Хейга и Алексея Овчинина на Международную космическую станцию.

Согласно имеющимся данным, на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане у нее аварийно отключились двигатели второй ступени.

При этом экипажу удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправлен поисково-спасательный отряд.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты Союз с космодрома Байконур произошла авария.