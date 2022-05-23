Рекорд, который не должен был произойти. ООН насчитывает более 100 млн беженцев в мире 23 мая, 05:47 Цей матеріал також доступний українською Украинские беженцы из Мариуполя садятся в автобус, направляющийся в Польшу (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Более 100 миллионов человек в мире были вынуждены покинуть свои дома, убегая от насилия, преследований и нарушений прав человека. Это рекордное количество.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом пишет Reuters.



В Агентстве ООН по делам беженцев отметили, что война в Украине была одним из факторов, побуждающих миллионы людей к бегству, а также большое количество беженцев влечет затяжной конфликт в таких странах, как Эфиопия и Демократическая Республика Конго.

Видео дня

«Это рекорд, который никогда не следовало устанавливать, — отметил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в заявлении, направленном журналистам. — Это должно служить тревожным звонком…»

Данные Агентства ООН включают беженцев, искателей убежища и перемещающихся в пределах своих стран.

На прошлой неделе организация заявила, что количество перемещенных лиц в своих странах к концу прошлого года достигло рекорда около 60 миллионов человек.

Гранди призвал действовать для устранения причин перемещения, заявляя, что гуманитарная помощь устраняет только последствия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.