Рекорд, который не должен был произойти. ООН насчитывает более 100 млн беженцев в мире

23 мая, 05:47
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Украинские беженцы из Мариуполя садятся в автобус, направляющийся в Польшу (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские беженцы из Мариуполя садятся в автобус, направляющийся в Польшу (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Более 100 миллионов человек в мире были вынуждены покинуть свои дома, убегая от насилия, преследований и нарушений прав человека. Это рекордное количество.

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Об этом пишет Reuters.

В Агентстве ООН по делам беженцев отметили, что война в Украине была одним из факторов, побуждающих миллионы людей к бегству, а также большое количество беженцев влечет затяжной конфликт в таких странах, как Эфиопия и Демократическая Республика Конго.

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«Это рекорд, который никогда не следовало устанавливать, — отметил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в заявлении, направленном журналистам. — Это должно служить тревожным звонком…»

Данные Агентства ООН включают беженцев, искателей убежища и перемещающихся в пределах своих стран.

На прошлой неделе организация заявила, что количество перемещенных лиц в своих странах к концу прошлого года достигло рекорда около 60 миллионов человек.

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Гранди призвал действовать для устранения причин перемещения, заявляя, что гуманитарная помощь устраняет только последствия.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Беженцы Российская агрессия ООН Переселенцы Война России против Украины

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