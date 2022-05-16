Большинство — жители центральных областей. Социологи рассказали, кто из украинских беженцев возвращается домой 16 мая, 14:59 Цей матеріал також доступний українською Многие украинцы, которые вынужденно выехали за границу из-за войны, возвращаются домой (Фото:Darrin Zammit Lupi/Reuters)

Среди украинских беженцев, которые вынужденно покинули Украину из-за нападения России, а теперь возвращаются на родину, преобладают женщины и жители центральных областей страны.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Если среди тех, кто в начале войны выезжал из страны, наибольшую группу респондентов составляли люди от 30 до 39 лет (37%), среди возвращающихся доля представителей этой возрастной группы составляет 25%. Это может быть связано с тем, что среди возвращающихся меньше тех, кто выезжал с детьми.

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6% респондентов ответили, что возвращаются вместе с внуками, 14% - с мужем или женой, 12% - с родителями (своими или своего мужа/женщины), 10,5% - с другими родственниками, 5% - с друзьями или знакомыми.

Среди возвращающихся подавляющее большинство (69%) составляют жители центральных областей. Преимущественно это жители Киева (35%) и Киевской области (17%). 12% возвращающихся — жители восточного региона страны, 9% - южного региона, 10,5% - жители западных областей.

73% опрошенных ответили, что по возвращении в Украину планируют поселиться в той же области, где проживали до войны, 26% - что планируют поселиться в другой области (преимущественно это жители восточных областей).

Те, кто планирует поселиться в другой области, а не той, где проживали до войны, чаще называют области западного региона (15% всех опрошенных) или Киев и Киевскую область (7%).

Как и среди выезжающих, подавляющее большинство возвращающихся (66%) составляют люди с высшим или незаконченным высшим образованием, 24% - со средним специальным образованием, и только 10,5% - с общим или неполным средним образованием.

В Украину возвращаются квалифицированные рабочие (23%) и высококвалифицированные специалисты (22%), а также предприниматели (8%).

Опрос проводился с 11 апреля по 6 мая, было опрошено 105 человек.

Нападение России вынудило миллионы украинцев покинуть свои дома. С начала российского вторжения Украину покинули более 6,3 миллиона человек, более 7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. При этом, часть украинцев, которые выехали за границу, возвращаются домой.



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