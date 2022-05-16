«Не снабдили даже одеждой». Власти РФ обещали беженцам из Мариуполя жилье, льготы и работу, но отправили на Дальний Восток без помощи 16 мая, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Поселок Врангель, в который власти РФ депортировали 300 украинских беженцев (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Украинским беженцам из Мариуполя, которые были вынуждены эвакуироваться на Дальний Восток, российские власти обещали бесплатное жилье, льготы и работу. Но за три недели страна-агрессор не выполнила своих обещаний.

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Об этом украинцы рассказали российскому ресурсу Медуза.

По данным СМИ, в российском поселке Врангель Приморского края три недели живет больше 300 беженцев из уничтоженного войсками РФ Мариуполя.

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Мариупольцы рассказали, что их зазывали в Приморье бонусами программы по переселению соотечественников на Дальний Восток. Им выдавали листовки, в которых было прописано, что при переезде им будет положено по 170 тысяч рублей подъемных на каждого члена семьи и жилищные сертификаты — до 600 тысяч рублей на каждого переселенца.

Также российское правительство обещало беженцам более 1700 вакансий в более чем 200 организациях, причем более 300 из них должны были быть «уникальные, персонифицированные», говорится в материале.

Несмотря на это, найти работу спустя три недели после приезда не может большинство мариупольцев, говорит знакомый с ситуацией собеседник Медузы. Украинцам предлагают низкооплачиваемые вакансии, зарплат от которых не хватит даже на съем жилья, рассказывают сами беженцы.

Также беженцам местные власти должны были выплатить десять тысяч рублей (приблизительно 4,5 тысячи гривен) в качестве единовременной материальной помощи, но пока беженцам выдали только пустые банковские карты, поступлений на них еще не было, сообщает Медуза.

Бежавших от войны мариупольцев, по данным СМИ, власти РФ, зазвавшие их на Дальний Восток, не снабдили даже одеждой.

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Издание The Independent сообщало, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев.

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