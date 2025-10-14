Привлечение солдат из Северной Кореи к войне РФ против Украины не способно существенно повлиять на ситуацию на фронте. Об этом во вторник, 14 октября, заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает Радио Свобода .

«Большее присутствие Северной Кореи в войне или на поле боя лишь подтверждает слабость России в войне против Украины», — подчеркнул Уитакер.

По его словам, первые развертывания северокорейских подразделений в РФ выявили их неготовность к боевым действиям — тогда они понесли значительные потери.

Реклама

Витакер отметил, что сейчас в России «нет таких проблем с отправкой людей на поле боя», которые бы заставляли Кремль активно использовать иностранные контингенты.

«Они, в конце концов, платят своим солдатам гораздо больше — и через премии за вербовку, и через „смертные“ выплаты. Но, безусловно, любое дополнительное пополнение, которое они могут привлечь, включая северокорейцев, потенциально усиливает их силы на поле боя», — добавил посол США при НАТО.

15 сентября на государственном телеканале Северной Кореи KCTV продемонстрировали военные отчеты, в которых Россию обвинили в первых потерях своих солдат во время боев в Курской области.

7 сентября в ГУР заявляли, что солдаты армии КНДР до сих пор находятся на территории России и выполняют определенные задачи в Курской области.

В ГУР добавили, что участие северокорейских подразделений осуществляется на ротационной основе.

2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщали, что около 2 тысяч северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, погибли.

Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.

22 августа Ким Чен Ын отметил наградами военных, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.

По оценкам южнокорейских депутатов со ссылкой на разведку, в войне против Украины погибли около 600 северокорейских военных из общего количества примерно 15 тысяч, отправленных для помощи России.