Участие военных КНДР в войне лишь подчеркивает слабость России — посол США при НАТО
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер (Фото: REUTERS/Marta Fiorin)
Привлечение солдат из Северной Кореи к войне РФ против Украины не способно существенно повлиять на ситуацию на фронте. Об этом во вторник, 14 октября, заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает Радио Свобода.
«Большее присутствие Северной Кореи в войне или на поле боя лишь подтверждает слабость России в войне против Украины», — подчеркнул Уитакер.
По его словам, первые развертывания северокорейских подразделений в РФ выявили их неготовность к боевым действиям — тогда они понесли значительные потери.
Витакер отметил, что сейчас в России «нет таких проблем с отправкой людей на поле боя», которые бы заставляли Кремль активно использовать иностранные контингенты.
«Они, в конце концов, платят своим солдатам гораздо больше — и через премии за вербовку, и через „смертные“ выплаты. Но, безусловно, любое дополнительное пополнение, которое они могут привлечь, включая северокорейцев, потенциально усиливает их силы на поле боя», — добавил посол США при НАТО.
15 сентября на государственном телеканале Северной Кореи KCTV продемонстрировали военные отчеты, в которых Россию обвинили в первых потерях своих солдат во время боев в Курской области.
7 сентября в ГУР заявляли, что солдаты армии КНДР до сих пор находятся на территории России и выполняют определенные задачи в Курской области.
В ГУР добавили, что участие северокорейских подразделений осуществляется на ротационной основе.
2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщали, что около 2 тысяч северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, погибли.
Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.
22 августа Ким Чен Ын отметил наградами военных, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.
По оценкам южнокорейских депутатов со ссылкой на разведку, в войне против Украины погибли около 600 северокорейских военных из общего количества примерно 15 тысяч, отправленных для помощи России.