Министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак заявил, что Северная Корея, вероятно, получила от России техническую помощь для развития своего подводного флота, в частности программ по созданию субмарин и ракетного вооружения.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, выглядит правдоподобным, что Пхеньян получает «различные технологии» для подводных программ. В то же время министр подчеркнул, что делать вывод об успешном пуске SLBM непосредственно с борта субмарины пока преждевременно: известно об испытаниях с погруженных платформ, но не подтвержден запуск с подводной лодки.

КНДР декларирует намерения развивать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты, а также прорабатывает проект атомных субмарин.

Южнокорейская разведка оценивает, что за последние два года военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой резко усилилось: Северная Корея якобы отправила более 10 000 военных воевать против Украины в обмен на экономическую и военно-технологическую поддержку со стороны России.

15 сентября постоянное представительство Северной Кореи при ООН заявило, что ядерный статус страны является «необратимым».

25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время визита в Нью-Йорк заявил, что Северная Корея находится на финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить США ядерным оружием.

3 сентября Ким Чен Ын вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным наблюдал за военным парадом в Пекине.

Во время встречи в Китае Ким Чен Ын заверил, что окажет «полную поддержку» России и готов сделать «все необходимое», чтобы помочь Москве. Со своей стороны Путин выразил благодарность за готовность северокорейских солдат участвовать в вооруженной агрессии против Украины.