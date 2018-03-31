В Кемерово арестовали главу Госстройнадзора по делу о пожаре в ТРЦ Зимняя вишня

В субботу, 31 марта, Центральный районный суд Кемерово арестовал руководителя инспекции Госстройнадзора Танзилию Комкову, обвиняемую в превышении полномочий.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Комковой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - сказала судья Инна Михайленко.

Комковой инкриминируют ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса Зимняя вишня в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра.

В ходе судебного заседания представитель Следственного комитета заявил, что Комкова через несколько дней после пожара улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. По его словам, она пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием. Чиновница была задержана в Москве, а в Кемерово ее доставили принудительно.

Комкова заявила, что не скрывалась от следствия: 26 марта она взяла отпуск без содержания и 29 марта улетела в Москву, чтобы показаться врачу из-за стресса, вызванного трагедией.

"У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного", - отметила она.

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Напомним, 25 марта во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово (Россия) погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.