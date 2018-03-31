Пожар в Кемерево: суд арестовал владелицу ТРЦ Зимняя вишня

Заводский районный суд Кемерово в субботу, 31 марта, арестовал гендиректора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат (владелец ТРЦ Зимняя вишня) Юлию Богданову.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, избрать в отношении Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года", - сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Ходатайство следствия и прокуратуры о необходимости ареста предпринимательницы связано с тем, что у нее имеется загранпаспорт и она может скрыться от следствия. Кроме того, по мнению следствия, женщина может угрожать свидетелям по делу и оказывать давление на них.

По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

После оглашения решения суда об аресте, Богданова ответила утвердительно на вопрос журналистов о намерении его обжаловать.

На заседании суда об избрании меры пресечения женщина заявила, что не намерена скрываться от следствия, планирует оказывать содействие расследованию и желает оставаться с семьей, в которой воспитывает малолетнего ребенка. Адвокат Богдановой заявлял о возможности смягчения меры пресечения на домашний арест.

Напомним, 25 марта во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово (Россия) погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.