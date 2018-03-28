Пожар в Кемерово: МЧС РФ назвало окончательное число жертв

В результате пожара погибли 64 человека, без вести пропавших нет, заявили в МЧС РФ

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, общее число жертв пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово составляет 64 человека.

По словам замглавы МЧС России Владлена Аксенова, власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара, сообщает Интерфакс.

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал Аксенов.

Он отметил, что "опознаны 27 человек, при этом по шести необходимо провести дополнительную экспертизу".

В свою очередь вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов затруднился ответить на вопрос, почему в Следственный комитет поступили заявления о 67 пропавших без вести.

"Следственная группа Следственного комитета работает в соответствии с теми требованиями, которые у них есть. Мы тоже видим вот эти вот небольшие цифры по разногласию. Вероятнее всего, на каком-то этапе они (цифры) будут сопоставляться, почему Следственный комитет делает такие выводы. Пока официальная цифра - 64 (погибших)", - сказал Чернов.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта.

По данным СК РФ, наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре является короткое замыкание.

В то же время управляющая ТЦ Надежда Судденок заявила, что причиной пожара стал поджог.

По ее словам, сотрудница центра, работавшая на одном из аттракционов, перед возгоранием услышала хлопок, после чего рядом с ней возник "столп огня".