Родственники погибших во время пожара в Кемерове заявили о смерти 41 ребенка

Пожар в торговом центре забрал жизни 64 человек

Во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерове погиб 41 ребенок, говорится в списках погибших, которые вывесили в штабе родственники.

Как сообщает Интерфакс, члены инициативной группы родственников проинспектировали морг.

"Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - рассказал один из членов инициативной группы на митинге.

По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, для опознания 37 тел нужно провести генетическую экспертизу. Это займет около двух недель.

Утром во вторник, 27 марта, в центре Кемерова начался митинг. Тысячи жителей требовали отставки властей. Они также призывают рассказать правду о пожаре.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.