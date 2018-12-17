В Грузии прошли протесты против избрания нового президента Сегодня, 07:36 30 Цей матеріал також доступний українською В Грузии оппозиция продолжит протесты и намерена требовать проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства

В столице Грузии Тбилиси вечером 16 декабря представители оппозиционного объединения Сила в единстве провели акцию протеста против итогов президентских выборов, второй тур которых в конце ноября завершился победой Саломе Зурабишвили.

Как сообщает DW, на проспекте Руставели установили несколько палаток.

Соперник Зурабишвили по предвыборной гонке, кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение (ЕНД) Григол Вашадзе заявил, что оппозиция намерена продолжить протесты.

При этом он добавил, что палаточный лагерь перед зданием парламента на проспекте Руставели разбит не будет.

В числе требований оппозиции он назвал досрочные парламентские выборы и отставку грузинского правительства.

16 декабря Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Она стала первой женщиной на этом посту. В то же время оппозиция пыталась сорвать инаугурацию Зурабишвили.

С момента принятия ею присяги вступила в силу новая конституция Грузии. Согласно внесенным в 2017 году изменениям, права и полномочия главы государства значительно урезаны. Кроме того, срок полномочий Зурабишвили в виде исключения увеличен с пяти до шести лет, и с 2024 года президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии.

Президентские выборы в Грузии в конце ноября стали последними, проведенными путем прямого голосования.

Мадам президент. Сможет ли Саломе Зурабишвили изменить Грузию

Саломе Зурабишвили 29 ноября победила на президентских выборах в Грузии. За нее проголосовали 59,52% избирателей.

В президентской гонке Зурабишвили поддерживала правящая партия Грузинская мечта.