Президентом Грузии избрана Саломе Зурабишвили

По результатам подсчета 100% голосов на выборах в Грузии президентом стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили.
По данным ЦИК Грузии, за нее проголосовали 59,52% избирателей.
В президентской гонке Зурабишвили поддерживала правящая партия Грузинская мечта.
Кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе получил 40,48% голосов.
Ранее после обнородования результатов экзитпола бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не признает итоги президентских выборов.
В 2018 году главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования. В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.
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