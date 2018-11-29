Президентом Грузии избрана Саломе Зурабишвили

По результатам подсчета 100% голосов на выборах в Грузии президентом стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

По данным ЦИК Грузии, за нее проголосовали 59,52% избирателей.

В президентской гонке Зурабишвили поддерживала правящая партия Грузинская мечта.

Кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе получил 40,48% голосов.

Ранее после обнородования результатов экзитпола бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не признает итоги президентских выборов.

В 2018 году главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования. В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.