Саломе Зурабишвили официально вступила на пост президента Грузии
В Грузии состоялась инаугурация пятого президента страны Саломе Зурабишвили.
Об этом сообщает Грузия онлайн.
Церемонию инаугурации посетили 1,8 тысяч гостей, среди которых были президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози. На церемонию также прибыла большая делегация из Франции.
"Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества", – говорится в клятве Зурабишвили.
После принесения клятвы прозвучал гимн страны и прозвучали семь артиллерийских залпов.
Ранее сообщалось, что в Грузии с момента принятия новоизбранным президентом Саломе Зурабишвили присяги вступила в силу новая Конституция.
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Напомним, 16 декабря в Грузии оппозиция пыталась сорвать инаугурацию Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили 29 ноября победила на президентских выборах в Грузии. За нее проголосовали 59,52% избирателей.
В президентской гонке Зурабишвили поддерживала правящая партия Грузинская мечта.