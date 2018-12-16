Саломе Зурабишвили официально вступила на пост президента Грузии Сегодня, 16:19 14 Цей матеріал також доступний українською Саломе Зурабишвили Саломе Зурабишвили/Facebook

В Грузии состоялась инаугурация пятого президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Грузия онлайн.

Церемонию инаугурации посетили 1,8 тысяч гостей, среди которых были президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози. На церемонию также прибыла большая делегация из Франции.

"Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества", – говорится в клятве Зурабишвили.

После принесения клятвы прозвучал гимн страны и прозвучали семь артиллерийских залпов.

Ранее сообщалось, что в Грузии с момента принятия новоизбранным президентом Саломе Зурабишвили присяги вступила в силу новая Конституция.

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Напомним, 16 декабря в Грузии оппозиция пыталась сорвать инаугурацию Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили 29 ноября победила на президентских выборах в Грузии. За нее проголосовали 59,52% избирателей.

В президентской гонке Зурабишвили поддерживала правящая партия Грузинская мечта.