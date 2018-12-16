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В Грузии вступила в силу новая Конституция

Сегодня, 15:26
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Новая Конституция расширяет полномочия парламента и премьер-министра Грузии

В Грузии с момента принятия новоизбранным президентом Саломе Зурабишвили присяги вступила в силу новая Конституция.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Новая конституционная модель Грузия имеет признаки парламентской республики, однако отличается от классической парламентской модели тем, что глава государства был избран всеобщим, прямым голосованием.

Следующий президент будет избираться уже непрямым способом в результате голосования избирательной коллегии из 300 членов. Избирательная коллегия будет представлена всеми членами парламента Грузии и представительных органов автономных республик, а также представителями органов местного самоуправления.

Глава государства будет избираться без дебатов сроком на 5 лет.

В соответствии с новой грузинской Конституцией, президентом страны может быть избран гражданин Грузии с 40-летнего возраста, обладающий избирательным правом и проживающий в Грузии не менее 15 лет.

Конституцией установлено, что президентом Грузии не может быть член политической партии.

С учетом того, что на выборах 2018 года президент был избран на 6-летний срок, непрямые президентские выборы в Грузии пройдут в 2024 году.

Напомним, 2 апреля экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал утвержденные парламентом поправки к ранее принятой новой редакции Конституции. Таким образом Грузия стала парламентской республикой.

Теги:   Саломе Зурабишвили Конституция Грузия

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