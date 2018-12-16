В Грузии оппозиция пыталась сорвать инаугурацию Зурабишвили Сегодня, 13:47 199 Цей матеріал також доступний українською Саломе Зурабишвили Саломе Зурабишвили/Facebook

В городе Телави, Грузия, сторонники оппозиции перекрыли дорогу и пытались препятствовать проезду правительственных автомобилей к дворцу Ираклия II, где было запланировано проведение инаугурации новоизбранного президента Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Отмечается, что акции протеста против инаугурации также проходят в других городах Грузии.

В городе Зугдиди активисты рассыпали на месте митинга картошку и лук. Они объяснили, что это сделано с целью показать, что Саломе Зурабишвили подкупила избирателей картофелем и луком. Демонстранты принесли плакаты с лозунгами: "Нет Саломе", "Остановите Россию", "Грузинская мечта убивает" и другими.

Также противостояние между участниками организованной объединенной оппозиции акции и полицией происходит у села Велисцихе. Участники акции пытаются проследовать в сторону Телави, однако дорога перекрыта правоохранителями.

По информации издания, Зурабишвили все-таки удалось попасть на церемонию и принести клятву в качестве пятого президента Грузии.

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Напомним, 29 ноября на выборах в Грузии президентом стала Саломе Зурабишвили, за которую проголосовали 59,52% избирателей.

В президентской гонке Зурабишвили поддерживала правящая партия Грузинская мечта.

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