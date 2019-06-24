В Грузии по требованию протестующих отменят мажоритарную систему выборов
В Грузии правящая партия Грузинская мечта из-за протестных настроений заявила о готовности провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной избирательной системе.
Об этом сообщает Грузия онлайн.
Переход с мажоритарной на пропорциональную систему выборов был одним из требований протестующих, которые уже несколько дней проводят акции у здания парламента.
«Политическое объединение Грузинская мечта — Демократическая Грузия выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — заявил лидер партии Бидзина Иванишвили.
Участники протестов также выступают за отставку главы МВД Георгия Гахарии.