В Грузии по требованию протестующих отменят мажоритарную систему выборов Сегодня, 12:56 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Irakli Gedenidze Переход с мажоритарной на пропорциональную систему выборов был одним из требований протестующих REUTERS/Irakli Gedenidze

В Грузии правящая партия Грузинская мечта из-за протестных настроений заявила о готовности провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной избирательной системе.



Об этом сообщает Грузия онлайн.

Переход с мажоритарной на пропорциональную систему выборов был одним из требований протестующих, которые уже несколько дней проводят акции у здания парламента.

«Политическое объединение Грузинская мечта — Демократическая Грузия выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — заявил лидер партии Бидзина Иванишвили.

Участники протестов также выступают за отставку главы МВД Георгия Гахарии.