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В Грузии по требованию протестующих отменят мажоритарную систему выборов

Сегодня, 12:56
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В Грузии по требованию протестующих отменят мажоритарную систему выборов - фото

REUTERS/Irakli Gedenidze

Переход с мажоритарной на пропорциональную систему выборов был одним из требований протестующих

В Грузии правящая партия Грузинская мечта из-за протестных настроений заявила о готовности провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной избирательной системе.

Об этом сообщает Грузия онлайн.

Переход с мажоритарной на пропорциональную систему выборов был одним из требований протестующих, которые уже несколько дней проводят акции у здания парламента.

«Политическое объединение Грузинская мечта — Демократическая Грузия выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — заявил лидер партии Бидзина Иванишвили.

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Участники протестов также выступают за отставку главы МВД Георгия Гахарии.

Теги:   Парламентские выборы Грузия

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