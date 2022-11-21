Убит один из силовиков. В центре Грозного произошла перестрелка — видео

21 ноября, 12:49
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Неизвестный убил ножом одного из силовиков, забрав у него табельное оружие (Фото:t.me/rian_ru)

Неизвестный убил ножом одного из силовиков, забрав у него табельное оружие (Фото:t.me/rian_ru)

В понедельник, 21 ноября, в центре Грозного во временно оккупированной РФ Ичкерии произошла перестрелка.

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Как сообщается, ей предшествовало убийство одного из местных силовиков.

По имеющимся данным, на него напал неизвестный с ножом, и отобрал табельное оружие.

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После этого на одной из улиц города завязалась перестрелка, в результате которой нападавший был застрелен.

Видео дня

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что неизвестный действовал в одиночку, однако версия, что у него могли быть сообщники, также отрабатывается.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Чечня Рамзан Кадыров Перестрелка Стрельба Ичкерия

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