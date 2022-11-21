Убит один из силовиков. В центре Грозного произошла перестрелка — видео 21 ноября, 12:49 Неизвестный убил ножом одного из силовиков, забрав у него табельное оружие (Фото:t.me/rian_ru)

В понедельник, 21 ноября, в центре Грозного во временно оккупированной РФ Ичкерии произошла перестрелка.

Как сообщается, ей предшествовало убийство одного из местных силовиков.

По имеющимся данным, на него напал неизвестный с ножом, и отобрал табельное оружие.

После этого на одной из улиц города завязалась перестрелка, в результате которой нападавший был застрелен.

Видео дня

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что неизвестный действовал в одиночку, однако версия, что у него могли быть сообщники, также отрабатывается.