Между КГБ, Кадыровым с Пригожиным и армией. Что скоро произойдет в России 7 ноября, 11:29

Два дня назад «The Times» сообщила, что Путина к нападению на Украину 24 февраля подтолкнули два его ближайших соратника по КГБ — Николай Патрушев и Александр Бортников

Мне эта информация не кажется невероятной. Скорее, она близка к истине. Старые генералы КГБ подобно Путину считали распад СССР «величайшей геополитической катастрофой ХХ века», а Украину — искусственной страной, делом рук непонятного им «кремлевского мечтателя» Ленина. Исправление катастрофы они и решили начать с Украины. «Спецоперация» — даже по названию типично кэгэбешная затея. Путин, как реальный правитель России, лучше них понимал риски и международную обстановку совсем не благоприятную после победы Байдена на президентских выборах в США, но он позволил себя убедить, что «прогулка» вдоль Днепра займет 2−3 дня, максимум — 1−2 недели. Этому есть много свидетельств.

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Но, как известно, всё вышло совсем иначе, и КГБ с его генералами фантазерами оказался не в чести у Путина, зато его «верные солдаты», которым он позволял строить частные армии для создания множественности опор своего единовластья — Пригожин и Кадыров — оказались в чести. Они и старались изо всех сил — бросали вагнеровцев и чеченцев в самое пекло боев, Пригожин по тюрьмам вербовал «добровольцев». КГБ давно ненавидел и того, и другого, поскольку это были альтернативные «конторе» немалые силы. Теперь же, после провала «советчиков», Кадыров и Пригожин задвинули КГБ.

Они перестали быть только «верными солдатами», они всё уверенней утверждают себя как независимые политики первого уровня, как возможные преемники проигрывающего войну Путина, и уж тем более как сила, которая может заменить архаичный КГБ с его неудачными отравлениями и провальными советами.

«Спецоперация» — даже по названию типично кэгэбешная затея

Чтобы доказать, что они могут, Пригожин вышел из тени и принародно объявил себя командиром ЧВК «Вагнер», и даже открыл универсам с литером «W» в Петербурге, чтобы люди знали, что он умеет не только стрелять, но и созидать что-то полезное. Одновременно его «молодцы» бьются насмерть под Бахмутом, и это, кажется, единственное место русско-украинского фронта, где россияне хоть и медленно, но наступают. Кадыров с Пригожиным уже смещают и назначают командующих фронтами. Говорят, что генерал Суровикин — их человек.

Но, наверняка, армия недовольна такими самозванными командирами как «повар Путина» и начальник Чечни. Армейские генералы не без оснований считают, что Путин бросил в бой не подумав на сильнейшего противника плохо подготовленную армию с устаревшим в своем большинстве оружием и, к тому же, малочисленную. Быть может, некоторые из них отдают отчет и в том, что они проигрывают не только потому, что армия разворована тыловыми крысами с позволения верховной власти, но и потому, что сама война бессмысленна и бесцельна. Это не защита родины, а чистая агрессия. Поэтому генералы и офицеры русской армии, терпя поражение за поражением, отметают от себя обидные обвинения в непрофессионализме, а винят Патрушева, Бортникова, КГБ, Кадырова и Пригожина.

Победоносная война объединяет элиту вокруг вождя, война неудачная, да еще и агрессивная, всегда ведет к расколу элиты, к поиску виноватых, к взаимным обвинениям, к отходу всех или почти всех от вождя и в конечном итоге — к краху политического режима.

Как мне кажется, именно это сейчас происходит в России. КГБ ненавидим в России, Пригожин и Кадыров непопулярны. Армия традиционно уважаемый в России институт, но сейчас она столь явно губит тысячи молодых жизней не за грош, что и к ней уважение исчезает очень быстро.

Я не исключаю, что подковровая борьба перерастет в ближайшие недели или месяцы в борьбу на улицах и площадях между тремя этими хорошо вооруженными группами. Очень бы этого не хотелось. Лучше бы распад режима прошел мирно. Но шансов на это становится всё меньше.

Текст опубликован с разрешения автора

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