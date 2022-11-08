Чеченцы потеряли тогда 70% мужчин. Как в XIX веке Россия захватила Кавказ и какую роль в противостоянии сыграл легендарный имам Шамиль 8 ноября, 13:07 Эксклюзив НВ Штурм Ахульго. Фрагмент полотна Франца Рубо, 1888 год. (Фото:Дагестанский музей изобразительного искусства имени П. С. Гамзатовой)

Как 200 лет назад Чечня и Дагестан противостояли российской аргессии и почему война закончилась для них оккупацией.

«Борітеся — поборете, вам Бог помогає!» Эти строки Тараса Шевченко сейчас уже воспринимаются безотносительно к изначальному адресату. Однако писались они в середине 1840-х годов как своеобразное напутствие дагестанцам и чеченцам в войне с россиянами за свою независимость, которую традиционно называют Кавказской. Самый активный отрезок этого противостояния с короткими затишьями длился почти полвека с 1817 по 1866 годы. А имя вожака горцев имама Шамиля знали во всем мире.

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В этой и предыдущей публикации НВ напоминает о том, как кавказские народы оказались в составе Российской империи, почему Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной территорией, и почему во время нынешнего отпора украинцев российским агрессорам чеченцы воюют с обеих сторон.

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Российская напасть

В 1801 году внезапно от болезни скончался могущественный властитель Аварского государства Умма-хан. Вместо этого, большего влияния стало приобретать Газикумухское ханство Дагестана во главе с Сурхай-ханом II.

Этот правитель был хафизом — так в исламе называют тех, кто знает наизусть Коран. Однако это не помогло ему уберечь свое государство от россиян. В 1812 году Петербург признал Кюринское ханство в южной части владений Сурхая. А его племянника Арслана колониальные власти утвердили правителем нового гибридного образования. В поселке Кухум, где была резиденция новоявленного кюринского хана, расквартировались российские войска, которые продолжили войну с Сурхаем, — «освобождали» южный Дагестан.

«Такие же процессы под разными предлогами происходили в Аварском, Мехтулинском, Дербентском ханствах, в Кайтажском уцмействе и других феодальных владениях, которые были прежде всего направлены на укрепление российской колониальной власти», — сообщает современный дагестанский историк Юсуп Дадаев.

Когда в 1917 году рухнет Российская империя, большевики будут собирать ее заново по тому же сценарию: признают свои марионеточные правительства в Украине и Белоруссии и далее помогут им «освободить» остальную территорию от законно избранной власти. В 1939-м уже коммунистическая империя попытается точно так же вернуть Финляндию, хотя и безуспешно. В следующем году к Молдавской автономии в составе Украины присоединят Бессарабию, ликвидировав предыдущую гибридную республику.

Все махинации с ОРДЛО — это старые захватнические методы России, которая за 250 лет не удосужилась на более прогрессивные способы лидерства.

После разгрома наполеоновской Франции император Александр І взялся окончательно решить кавказский вопрос. Ведь на пути к уже освоенному Закавказью — Грузии и частично Армении — стояли независимые горцы.

На южном рубеже с ними в 1816 году царь назначил главнокомандующим генерала Алексея Ермолова. Тот вообще не воспринимал местных правителей, даже тех, кто присягнул Петербургу. Генерал считал первостепенной задачей ликвидацию ханств и введение в них русской администрации.

Через год после своего назначения Ермолов принялся строить новые укрепления и соединять их по дорогам. В частности, так появилась крепость Грозная, впоследствии переросшая в столицу современной Чечни. Такой приход цивилизации горцы восприняли как ползучую оккупацию. Набеги с их стороны участились. Но историки объясняют это только тем, что россияне, занимая лучшие земли в предгорье, лишали туземцев элементарных средств к существованию.

Ответные казацкие баранты принимали форму забавы. Василий Потто, современник Кавказской войны, писал, что русские набеги на чеченцев часто совершались даже не ради добычи, «а просто из-за желания обкурить порохом молодежь, еще не знавшую боевых опасностей, не дать затупиться своей шашке или заржаветь в чехле заветной стамбульской винтовке».

Походы на чеченцев и ингушей, по словам Потто, осуществлялись еще и как профилактика — чтобы те всегда помнили о неизбежном отмщении за возможные «проделки».

Начало Ермоловского управления на севере перешейка между Каспийским и Черным морями с 1817 года стало отсчетом новой Кавказской войны.

Кавказский Наполеон

«Бой был ужасый. Женщины принимали в нем самое активное участие с оружием в руках; сами дети бросали камни на штурмовавшие войска; матери с детьми своими бросались в кручу, чтобы не попасть в плен, и целые семьи были похоронены живыми под развалинами сакель своих, но не сдавались, — сообщал в рапорте российский генерал Павел Граббе об окончательном захвате дагестанского аула Ахульго. — О помиловании нельзя было и думать; кроме сложивших оружие в начале штурма. Оставшаяся часть (до 1500 человек) решили умереть и на предложение капитуляции отвечали выстрелами из винтовок и ударами кинжала».

Франц Рубо. Бой на мосту Ахульго. 1888 год. Масло, холст, 338х428 см. / Фото: Дагестанский музей изобразительного искусства им П. С. Гамзатовой

Граббе докладывал генералу Евгению Головину 24 августа 1839 года. Шел 22-й год Кавказской войны: Российская империя, казалось, дожимала горцев Дагестана и Чечни, уже 10 лет, как объединившихся в имамат, — теократическое государство с центром в поселке Дарго.

Ахульго держался почти три месяца. Обороной командовал имам Шамиль, и с ним рядом была вся его семья. На каждого защитника приходилось более трех атаковавших россиян. Полегли тогда 4 тыс. горцев.

В ходе штурма погибли сестра имама Фатимат, его вторая жена Джавгарат и их грудной сын Саид. Самому Шамилю вместе с остальными членами его семьи удалось выйти из ловушки. Правда, в заложники россиянам имам отдал 10-летнего Джамалуддина — своего первенца.

Шамиль был аварцем — представителем наибольшего народа Дагестана, того самого, чей правитель Умма-хан в 1785-м отказался помочь чеченцам и получил за это 6 тыс. рублей от россиян. После поражения в Ахульго перебрался в Чечню, где еще жило учение шейха Мансура, и где Шамиля тоже приняли как имама. Война продолжилась с еще большей яростью.

Генерал Мелентий Ольшевский, участник Кавказской войны, выразил в воспоминаниях достаточно нетривиальное для российской общественности признание: «Чеченцев, как своих врагов, мы пытались всячески унижать и даже их преимущества превращать в недостатки. Мы их считали народом крайне непостоянным, легковерным, коварным и вероломным потому, что они не хотели выполнять наши требования, противоречащие их понятиям, нравам, обычаям и образу жизни. Мы их так поносили потому только, что они не хотели танцевать под нашу дудку, звуки которой были для них слишком жестки и оглушительны…»

Тарас Шевченко, знавший о той войне только по рассказам, в частности своего друга Якова де Бальмена, хорошо передал мотивы имперской власти в завоевании Кавказа: «Нам тілько сакля очі коле: / Чого вона стоїть у вас, / Не нами дана; чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! Почему ви нам / Платить за солце не повинні!»

Николай I наставлял преемника Ермолова, генерала Евгения Головина: «Я считаю, что там, где мы встретили покорность, там полезно оставлять бывших властителей… Но там, где нужно было проникнуть силой, лучше ставить наших чиновников из военных, самых надежных. Управлять не меняя ни местных законов, ни обычаев, дань требовать только ту, которую получали бывшие властители и отнюдь не тяготить жителей… Духовенству предоставлять особое покровительство, лаская и наслаждая их и улучшая содержание».

Однако «проникать силой» на северном Кавказе приходилось почти повсюду. Дуболомная политика России на Кавказе набирала обороты. И царь Николай настроил против себя всю Европу, что привело к сокрушительной для него Крымской войне. Незадолго до ее начала в июле 1853 года Карл Маркс не скупился на сарказм в статье американской газеты New York Daily Tribune: «Человечество не забудет, как Россия была защитницей (курсив — Маркса) Польши, защитницей Крыма, защитницей Курляндии, защитницей Грузии, Мингрелии, черкесских и кавказских племен!»

Во время этого конфликта Россия как бы примирилась с Шамилем. Авторы шотландского ежемесячника Blackwood’s Edinburgh Magazine удивлялись, «как кавказские события могут сдерживать империю, равную половине диаметра всего мира».

Через три года после проигрыша России в Крымской войне Шамиль сдался — в итоге более чем двухнедельного боя недалеко от аула Гуниб в северном Дагестане в августе 1859 года. Сказались тяжелые потери среди горцев. По приблизительным подсчетам, за всю войну погибли 1,2 млн. бойцов и мирного населения. Многие аулы пустовали, а, по некоторым данным, только чеченцы потеряли едва ли не 70% мужчин. Российские убытки, если и были меньше, то ненамного.

В добровольный плен 62-летнего Шамиля, возглавлявшего сопротивление четверть века, принимал царский наместник Кавказа генерал Александр Барятинский. В Россию с имамом поехала вся его семья и свита. В отличие от своей прабабушки, отнесшейся к шейху Мансура как к преступнику, император Александр II выразил пленнику рыцарскую обходительность.

После короткой остановки в Казани Шамиля с семьей поселили в Калуге, где он прожил почти девять лет. Далее пленный имам стал собираться в Мекку, и царь велел перевезти его в Киев, куда он прибыл в начале декабря 1868 года.

Имам Шамиль присягнул русскому царю, Калуга, 26 августа 1866 года. Автор фото Бернард Гольдберг скомпоновал участников события, сделав своеобразный "фотошоп", и подарил снимок императору, за что получил щедрый подарок. / Фото: DR

Присмотр за Шамилем был поручен военному коменданту города генерал-лейтенанту Новицкому. Секретную инструкцию о содержании утвердил сам Александр II. «Правительство, доверяя киевскому коменданту надзор за Шамилем, возлагает на него также обязанность защищать его от всего, что может тяготить его положение, и в уважительных просьбах содействовать ему».

За Шамилем сохранялся «постоянное наблюдение, но для него без прижима», сохранялось также повышенное содержание (15 тыс. рублей в год) и выделялись средства на другие нужды, наряду с арендой летней дачи. Имаму отвели часть дома на Крепостной улице, от которого в первые дни не отходили зеваки. По словам Шапи Казиева, современного биографа Шамиля, прохожие киевляне не раз бросали в экипаж, в котором он ездил по городу, тетради с переписанной поэмой Шевченко Кавказ — с теми же строками Борітеся — поборете!

Вечный не-мир

Неизвестно, понимал ли имам украинский, ведь и русского он не усвоил. А письма, которые Шамиль слал Александру II во время своего паломничества в Мекку, писались на арабском. В них он, чувствуя свой уход, даже раскаялся, что 40 лет проливал русскую кровь. В Медине, одном из священных городов своего пророка, он и упокоился.

Но не успокоился Кавказ. Уже через год после сдачи Шамиля восстание против россиян поднял его наиб Байсангур. Его повесили.

В феврале 1877 снова вспыхнул Дагестан, к которому присоединилась и Чечня. На родину вернулись кавказцы, вынужденно переселенные в Турцию, — 10 батальонов. Через год предводитель восстания Алибека-Хаджи Алдамова с 11 собратьями повешен в Грозном.

Против советской России горцы поднимались трижды. За восстание 1940 года под руководством Хасана Исраилова в феврале-марте 1944 года все чеченцы и ингуши были депортированы в Казахстан и Киргизию — около 650 тыс. человек. Из них каждый четвертый погиб во время выселения и в первые месяцы вне родины.

Когда в 1991 году распался Советский Союз, в Грозном была провозглашена независимая Чеченская республика Ичкерия. Первым ее президентом стал Джохар Дудаев. Молодое государство продержалось всего девять лет — его снова смирила Россия. Всех пяти президентов убили московские спецслужбы. В то же время страной сейчас правит марионеточный режим клана Кадыровых.

18 октября 2022 г. Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной территорией и осудила геноцид ее народа со стороны российских захватчиков.

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