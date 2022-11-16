Кадыров объявлен в розыск СБУ

16 ноября, 21:33
Поделиться:
Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Служба безопасности Украины объявила в розыск марионетку Кремля и главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствуют данные в базе МВД Украины.

Кадыров является фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины. Датой его исчезновения указано 12 сентября 2022 года.

Видео дня

Читайте также:
Чем «вагнеровцы» отличаются от «кадыровцев» — объясняет военный эксперт

Ранее Офис генерального прокурора опубликовал повестку о вызове Кадырова на допрос 17 ноября в качестве подозреваемого.

В августе СБУ сообщила Кадырову и двум его ближайшим приспешникам Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову о подозрении в военных преступлениях.

Читайте также:
Андрей Зубов
Андрей Зубов
Между КГБ, Кадыровым с Пригожиным и армией. Что скоро произойдет в России

По данным спецслужбы, в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, заслушивая доклады руководителей подразделений и отдавая им преступные приказы.

https://www.youtube.com/embed/qNHp-J7wbKo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Розыск Чечня Рамзан Кадыров Военные преступления РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X