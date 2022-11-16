Кадыров объявлен в розыск СБУ
Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)
Служба безопасности Украины объявила в розыск марионетку Кремля и главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствуют данные в базе МВД Украины.
Кадыров является фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины. Датой его исчезновения указано 12 сентября 2022 года.
Ранее Офис генерального прокурора опубликовал повестку о вызове Кадырова на допрос 17 ноября в качестве подозреваемого.
В августе СБУ сообщила Кадырову и двум его ближайшим приспешникам Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову о подозрении в военных преступлениях.
По данным спецслужбы, в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, заслушивая доклады руководителей подразделений и отдавая им преступные приказы.