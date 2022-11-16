Кадыров объявлен в розыск СБУ 16 ноября, 21:33 Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Служба безопасности Украины объявила в розыск марионетку Кремля и главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом свидетельствуют данные в базе МВД Украины.

Кадыров является фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины. Датой его исчезновения указано 12 сентября 2022 года.



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Ранее Офис генерального прокурора опубликовал повестку о вызове Кадырова на допрос 17 ноября в качестве подозреваемого.



В августе СБУ сообщила Кадырову и двум его ближайшим приспешникам Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову о подозрении в военных преступлениях.

По данным спецслужбы, в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, заслушивая доклады руководителей подразделений и отдавая им преступные приказы.