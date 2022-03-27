Подразделения РФ возвращают в Беларусь, чтобы восполнить огромные потерями — Генштаб ВСУ

27 марта, 13:46
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В Украине ликвидированы уже более 16 тысяч российских военных (Фото:@herooftheday10/Twitter)

В Украине ликвидированы уже более 16 тысяч российских военных (Фото:@herooftheday10/Twitter)

Российские подразделения возвращают на территории Беларуси, чтобы восполнить огромные потери, которые они понесли в результате боев с украинскими военными.

Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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«Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиление имеющихся группировок, пополнение запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих», — говорится в сообщении.

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В свою очередь подразделения ВС Белоруссия, по данным украинского Генштаба, остаются на своих полигонах.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Генштаб Российские военные Война России против Украины

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