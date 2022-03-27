Россия наняла для войны против Украины боевиков Хезболлы. Первая партия прибудет в конце марта — СМИ 27 марта, 18:37 Цей матеріал також доступний українською Для войны с Украиной готовят 800 боевиков Хезболлы (Фото:wikimedia.org)

Российская армия несет огромные потери личного состава, поэтому страна-агрессор продолжает искать новых наемников. Так, для войны с Украиной на стороне России готовят 800 боевиков Хезболлы.

Об этом сообщил ливанский телеканал Аль-Хадас, пишет Новая газета.



«Представители российской ЧВК Вагнер провели переговоры с шиитской вооруженной группировкой Хезболла об отправке боевиков в Украину», — пишет издание.

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Первые 200 человек должны прибыть 29 марта на авиабазу в Гомельской области, Беларусь. Согласно договору плата за наем одного боевика составит 1500 долларов в месяц.

Плюс ко всему Хезболла, а также Иран могут получить некие преференции по крупным сделкам.

Сразу после переговоров Хезболла открыла вербовочно-мобилизационное бюро в сирийских городах Кусейр, Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб, а также в южном пригороде Бейрута (Ливан), который находится под контролем группировки.

Телеканал сообщает, что информация об отправке боевиков в Украину противоречит обещаниям лидера Хезболлы Хасана Насраллы на прошлой неделе, который отрицал «всякую возможность участия в событиях в Украине».

Но, как подчеркивает Новая газета, Хезболла и ранее отрицала участие ее людей в войнах за рубежом, «но каждый раз впоследствии признавалась в отправке боевиков».

О том, что Сирия еще не выполнила предварительные обещания о поставке наемников для участия в полномасштабном вторжении России в Украину, сообщало Главное управление разведки украинского Министерства обороны.