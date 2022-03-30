«Вероятность сохраняется». Беларусь может присоединиться к военной агрессии — Минобороны Украины

30 марта, 17:22
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Оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вероятность участия Беларуси в войне против Украины сохраняется, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины Александр Мотузянык во время брифинга.

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«Вероятность привлечения войск Беларуси к военной агрессии против Украины все еще сохраняется», — сказал он.

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Он отметил, что пока белорусские военные не принимали участие в вооруженной агрессии против Украины.

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Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых россиян.

Также, по данным Генштаба ВСУ, российские подразделения возвращают на территорию Беларуси, чтобы восполнить огромные потери, которые они понесли в результате боев с украинскими военными.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Война в Украине

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