В Ереване вышел на свободу лидер оппозиции Пашинян

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Никола Пашиняна освободили из СИЗО

Никола Пашиняна освободили из СИЗО

В Ереване из СИЗО был освобожден оппозиционный депутат, лидер протестного движения Никол Пашинян.

Вместе с ним на свободу вышли еще два депутата Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян, сообщает Радио Азатутюн.

Пашинян рассказал, что в СИЗО он провел встречу с вице-премьером Армении Кареном Карапетяном.

О результатах переговоров он пообещал рассказать на сегодняшнем митинге.

Никол Пашинян был задержан 22 апреля, его адвокат сообщил, что в полиции отказались сообщить о его местонаходжении.

В Армении с 16 апреля проходят массовые акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

23 апреля к протестам в Ереване присоединились военные.

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