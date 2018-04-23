В Ереване вышел на свободу лидер оппозиции Пашинян

В Ереване из СИЗО был освобожден оппозиционный депутат, лидер протестного движения Никол Пашинян.

Вместе с ним на свободу вышли еще два депутата Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян, сообщает Радио Азатутюн.

Пашинян рассказал, что в СИЗО он провел встречу с вице-премьером Армении Кареном Карапетяном.

О результатах переговоров он пообещал рассказать на сегодняшнем митинге.

Никол Пашинян был задержан 22 апреля, его адвокат сообщил, что в полиции отказались сообщить о его местонаходжении.

В Армении с 16 апреля проходят массовые акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

23 апреля к протестам в Ереване присоединились военные.