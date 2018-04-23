К протестному движению в Армении присоединились военные - видео

Вместе с солдатами к митингу присоединился и подполковник армянской армии

В понедельник, 23 апреля, к демонстрантам, требующим в центре Еревана отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, присоединились военнослужащие.

Как сообщает Радио Азатутюн, в группе солдат, состоящей из нескольких десятков человек, присутствует также подполковник армянской армии.

Судя по видео с места событий, митингующие восприняли присоединение к ним военных с большим энтузиазмом.

Сами же военнослужащие заявили, что они "едины со своим народом".

Ранее сообщалось, что в Ереване был задержан лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.

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Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.