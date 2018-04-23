Протесты в Ереване: задержанного лидера оппозиции Пашиняна не могут найти

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Местонахождение задержанного Никола Пашиняна неизвестно

Местонахождение задержанного Никола Пашиняна неизвестно

В Ереване не могут найти задержанного накануне депутата Национального собрания Армении, лидера протестов Никола Пашиняна.

Об этом заявил адвокат политика Рустам Бадасян, сообщает Радио Свобода.

По его словам, в полиции ему подтвердили, что 22 апреля Пашинян находился в Севанском отделении полиции, но был переведен. Куда именно, в полиции сообщить отказались.

Адвокат отметил, что эта ситуация грубо нарушает право Никола Пашиняна на защиту.

Напомним, Никол Пашинян был задержан 22 апреля во Ереване во время акции протеста.

Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Никол Пашинян.

Протесты в Ереване продолжаются уже десятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове