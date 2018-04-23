Протесты в Ереване: задержанного лидера оппозиции Пашиняна не могут найти

В Ереване не могут найти задержанного накануне депутата Национального собрания Армении, лидера протестов Никола Пашиняна.

Об этом заявил адвокат политика Рустам Бадасян, сообщает Радио Свобода.

По его словам, в полиции ему подтвердили, что 22 апреля Пашинян находился в Севанском отделении полиции, но был переведен. Куда именно, в полиции сообщить отказались.

Адвокат отметил, что эта ситуация грубо нарушает право Никола Пашиняна на защиту.

Напомним, Никол Пашинян был задержан 22 апреля во Ереване во время акции протеста.

Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Никол Пашинян.

Протесты в Ереване продолжаются уже десятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.