Лидер группы System of a Down посвятил песню протестам в Ереване

Известный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист рок-группы System Of A Down Серж Танкян поддержал протесты в Ереване.

В своем видеообращении он также рассказал, что посвятил песню участникам демонстраций.

По словам музыканта, песню под названием Electric Yerevan он написал во время протестов в Армении в 2015 году, но в связи с событиями, происходящими сейчас в Ереване, решил опубликовать ее.

"Во время ереванских протестов в 2015 году я был так вдохновлен, что в результате написал песню Electric Yerevan. В ближайшее время я ее опубликую, но сейчас я сыграю вам небольшой фрагмент демо-записи. Посвящаю ее всем вам в Армении", - сказал Танкян.

Он также добавил, что по определенным причинам не может приехать в Армению, чтобы присоединиться к митингам.

"Хочу поздравить вас с самой успешной в истории Армении кампанией гражданского неповиновения",- отметил Танкян.

В Армении с 16 апреля проходят массовые акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

22 апреля был задержан лидер оппозиции Никол Пашинян, его местонахождения в данный момент неизвестно.