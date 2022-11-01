Мобилизованных россиян во время визита в воинскую часть губернатора выгнали на мороз — видео 1 ноября, 13:22 Руководство воинской части спрятало мобилизованных от губернатора за забором (Фото:Коллаж НВ)

Во время визита губернатора Забайкальского края Александра Осипова в одну из воинских частей в Чите мобилизованных россиян выгнали за ее пределы мерзнуть на морозе.

Об этом они рассказали в обнародованном в соцсетях видео, на котором видно собравшуюся у забора огромную толпу людей в военной форме.

«Так мы прячемся от Осипова. Нас в часть даже не пускают. Вон, сколько народу! Даже машины не пускают. Ни с хлебом, ни с чем», — пожаловался один из них.

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С какой целью руководство части выгнало солдат, достоверно не известно, однако, по одной из версий, таким образом оно решило обезопасить губернатора от неудобных вопросов личного состава, недовольного обеспечением и условиями содержания.

Впрочем, людям на видео еще повезло, поскольку другим мобилизованным россиянам, порой приходится обитать даже в разрушенных коровниках.