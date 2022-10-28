Как скот: российских «мобиков» поселили в полуразрушенных коровниках — видео 28 октября, 14:05 Оккупанты жалуются, что большинство из них уже успело заболеть (Фото:Коллаж НВ)

Военное руководство РФ поселило мобилизованных жителей Пензы на полуразрушенной ферме.

Об этом они рассказали на видео, обнародованном в пятницу, 28 октября, Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

По словам оккупантов, сначала их поселили в саморобных палатках, однако, когда пошел дождь, те начали протекать, из-за чего оккупантам пришлось разместиться в коровниках.

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«Все, бл*, уже заболели. Все мокрые… Ходим по гов*у… Ни окон, ни дверей. Все, бл*, открыто. Тут мы спим. Солому кинули на бетон. Вот, бл*, наша армия, на*уй», — подытожил автор видео.

Тем временем в РФ продолжают собирать новую партию «пушечного мяса» для отправки в Украину, отлавливая всех без разбору, в том числе иностранцев.

В частности, в Орле местные военкомы попытались мобилизовать работников мусороперерабатывающего завода, которые оказались гражданами Узбекистана.

Кроме того, скандальная ЧВК Вагнера начала вербовать в свои стремительно таящие ряды больных заключенных, в том числе с гепатитом С и ВИЧ.

А чтобы избежать дезертирства, российские военные формируют так называемые «заградотряды», которые не дают подразделениям наемников отступать с передовой, несмотря на огромные потери.