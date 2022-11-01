«Сейчас начнутся повестки»: Кадыров не хочет отдавать чеченцев минобороны РФ 1 ноября, 12:52 Рамзан Кадыров призвал чеченцев вступать в подконтрольные ему подразделения (Фото:grozny.tv)

Кремлевский ставленник в оккупированной РФ Ичкерии Рамзан Кадыров предупредил местных жителей, что им стоит ждать повесток, несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин заявил о завершении мобилизации.

Как сообщает портал Кавказ.Реалии, об этом он сказал на встрече с подконтрольном ему отрядом росгвардии Ахмат.

«Сейчас начнутся повестки, и если он (военнослужащий) уже будет числиться в каком-нибудь полку или батальоне, то ему не придется идти в армию, он будет среди своих, чеченцев. Иначе тебя куда-то увезут, в какую-то дивизию, бригаду, а родственники не будут знать, где ты находишься», — заявил Кадыров.

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Таким образом он решил на фоне конфликта с руководством минобороны РФ завербовать как можно больше чеченцев в свои так называемые TikTok-войска, чтобы их не забрали в ВС РФ.

Кадыров регулярно обвиняет российское военное руководство в провалах в Украине, утверждая, что якобы справился бы с их задачей намного лучше.