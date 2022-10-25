«Мы мясо! Нас убивать будут!»: в РФ у мобилизованного началась истерика во время выступления главы района — видео 25 октября, 15:07 Россиянин сорвал выступление чиновника, предрекая свою смерть в Украине (Фото:Коллаж НВ)

Несмотря на бодрые отчеты минобороны РФ о якобы каких-то «успехах» в Украине, мобилизованные россияне начали осознавать, что кремлевский режим отправляет их на убой.

Так, в одной из республик у местного жителя перед отправкой на войну началась настоящая истерика во время выступления главы местной администрации.

Соответствующее видео опубликовало во вторник, 25 октября, Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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«Да мы мясо! Мясо мы, да и все!.. У меня брат инвалид, у меня сын — восемь лет, дочь — шесть лет. Я знаю, что я оттуда не вернусь… А что, я не правильно что-то сказал? Нас убивать будут. Убивать будут!», — разрыдался россиянин, в то время как остальные мобилизованные покорно стояли в строю и даже пытались заставить его замолчать.

Тем временем российские войска на фоне успешного контрнаступления украинской армии уже готовятся к отступлению на левый берег Днепра в Херсонской области и даже приступили к обустройству оборонительных рубежей в Курской и Белгородской областях.



Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ уже превысили 68 тысяч человек только убитыми.