Обстреливал Украину крылатыми ракетами. В британской разведке объяснили значение потери подводной лодки для РФ 15 сентября, 09:52 В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:Соцсети/Телеграм)

Потеря российской подводной лодки Ростов-на-Дону изымает у России одну из четырех подводных лодок Черноморского флота, способных наносить удары крылатыми ракетами.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 15 сентября.

По данным взиту, подводные лодки сыграли важную роль в нанесении ударов по Украине и распространении российского влияния через Черное море и Восточное Средиземноморье.

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Отмечается, что несмотря на заявления Министерства обороны России, в которых значительно преуменьшаются повреждения кораблей, данные из открытых источников свидетельствуют о том, что десантный корабль Минск почти наверняка был функционально разрушен, тогда как подводная лодка Ростов-на-Дону, вероятно, «получил катастрофические повреждения».

Фото: Минобороны Британии

Разведчики отмечают, что любая попытка вернуть подводную лодку к эксплуатации, вероятно, займет много лет и будет стоить России сотни миллионов долларов.

Кроме того, существует реальная вероятность того, что изъятие обломков из сухих доков (сооружения для строительства, ремонта и хранения кораблей) выведет их из эксплуатации на многие месяцы. Это поставило бы Черноморский флот РФ перед серьезной проблемой по поддержанию его обслуживания.

Утром в среду, 13 сентября, ударом ВСУ были поражены российский десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону.

В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль и подводная лодка не подлежат восстановлению.

Агентство Sky News со ссылкой на украинские и западные источники сообщало, что подводная лодка и корабль были поражены с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow.