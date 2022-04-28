В Белгороде снова раздавались взрывы. РосСМИ пишут, что сработала ПВО 28 апреля, 06:52 Цей матеріал також доступний українською В Белгороде снова произошли взрывы (Фото:t.me/Жесть Белгород)

Над российским Белгородом сработала противовоздушная оборона. Было слышно три взрыва.

Об этом пишут Известия и РИА Новости.

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Отмечается, что сначала прогремели два взрыва около полуночи. Через два часа был слышен еще один взрыв на юге Белгорода. Пишут, что сработало ПВО.

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На фоне взрывов на нефтебазах и складах с боеприпасами в приграничных с Украиной областях РФ российские власти решили привести в порядок все бомбоубежища на юге страны.

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Кремлевский режим обвиняет во взрывах на своей территории ВСУ, однако власти Украины это ни подтверждают, ни опровергают, уклоняясь от прямых ответов на этот счет.

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