В Белгородской области России загорелся склад боеприпасов. Появилось видео вероятного пожара 27 апреля, 06:11 Цей матеріал також доступний українською Склад горит в районе села Старая Нелидовка Белгородской области РФ (Фото:twitter.com/dedzaebal/)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в районе местного села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.



В Telegram он написал, что приблизительно в 03:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв, а пока писал это сообщение, прозвучало ещё три взрыва.

«Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», — отметил Гладков.

Видео дня

По его словам, разрушений жилых построек, домов нет. Он также отметил, что пострадавших среди мирного населения нет.

Также в Сети появилось видео вероятного пожара в районе села Старая Нелидовка.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Ирмино Луганской области, который с 2014 года находится в оккупации, прогремели взрывы на складе боеприпасов.

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