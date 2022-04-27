В Белгородской области России загорелся склад боеприпасов. Появилось видео вероятного пожара

27 апреля, 06:11
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Склад горит в районе села Старая Нелидовка Белгородской области РФ (Фото:twitter.com/dedzaebal/)

Склад горит в районе села Старая Нелидовка Белгородской области РФ (Фото:twitter.com/dedzaebal/)

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Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в районе местного села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.

В Telegram он написал, что приблизительно в 03:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв, а пока писал это сообщение, прозвучало ещё три взрыва.

«Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», — отметил Гладков.

Видео дня

По его словам, разрушений жилых построек, домов нет. Он также отметил, что пострадавших среди мирного населения нет.

Также в Сети появилось видео вероятного пожара в районе села Старая Нелидовка.

https://twitter.com/SergyGus/status/1519137876327505921

Ранее российские СМИ сообщили, что в Ирмино Луганской области, который с 2014 года находится в оккупации, прогремели взрывы на складе боеприпасов.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Россия Белгородская область Склад Пожар Взрывы боеприпасов

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