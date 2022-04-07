Зеленский о взрыве в Белгороде: Мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать РФ 7 апреля, 22:52 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не использовала и не будет использовать оружие для ударов по территории России.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

В интервью индийскому СМИ Republic Media Network глава государства напомнил, что Россия в течение восьми лет распространяла фейки о том, что Украина наносила удары по оккупированному Донецку, не предоставляя никаких доказательств, кроме невнятного видео, снятого самими россиянами.



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«Мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать РФ или кого-либо другого. Мы используем оружие, чтобы защищаться от того, кто на нас наступает… Они постоянно забывают, что сейчас есть спутники и можно увидеть некоторые факты. Иногда они настолько циничны, [что] сами по себе стреляли», — сказал президент.

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, начался пожар. В результате возгорания жертв не было, в городе выстроились очереди за горючим.



Подконтрольные Кремлю СМИ со ссылкой на власти писали, что пожар на нефтебазе Белгорода «произошел в результате авиаудара с двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте». Украина отвергает причастность к взрывам.



Журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team определили, что ракета, которая 1 апреля упала под Белгородом и которую, по версии Кремля, запустили из Украины, на самом деле летела с северо-востока, то есть с территории РФ.



Вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел сильный взрыв. РосСМИ сообщали, что были ранены четверо российских военнослужащих. Пропагандисты из РИА Новости сообщили, что причиной взрывов под Белгородом стал человеческий фактор. Позже в Следкоме страны-агрессора утверждали, что взрывы на складе боеприпасов якобы произошли из-за обстрела ВСУ.



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