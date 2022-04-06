Российские власти готовят новые провокации в Белгороде — Центр противодействия дезинформации 6 апреля, 22:59 Цей матеріал також доступний українською Пожар на складах горючего в Белгороде, Россия, 1 апреля 2022 года (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS)

Москва готовит новые провокации в российском городе Белгород, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

«ЦПД при СНБО Украины подтверждает, что Россия готовит новые провокации в Белгороде и продолжает обвинять во всем Украину», — говорится в сообщении.

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Центр напомнил о событиях в Белгороде, где 6 апреля прошла эвакуация всех школ города и области. Мэр города заявлял, что ему на почту, якобы, пришло сообщение об эвакуации всех школ города и области.

Также по данным генштаб ВСУ, отдельные подразделения оккупантов из состава воздушно-десантных войск перебрасываются в Белгород.

ЦПД напомнил, что жители российского города начали травить голубей, потому что думали это зараженные птицы из украинских биолабораторий.

Также ЦПД напоминает о событиях 1 апреля, когда произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Центр пишет, что группа российских исследователей CIT опровергла заявления властей РФ об украинской атаке на нефтебазу. При этом расследователи CIT в своей сводке сообщали другую информацию: они утверждали, что украинское войска могли взорвать нефтебазу. Но, по их словам, из РФ была запущена другая ракета, которая упала в поле под Белгородом также 1 апреля.

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