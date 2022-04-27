63-й день войны — главное. Оккупанты с помощью гранат разогнали мирный митинг в Херсоне, РФ вновь обстреляла мост через Днестровский лиман 27 апреля, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Украинская военнослужащая в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Среда, 27 апреля — 63-й день полномасштабной войны России с Украиной.



По итогам вчерашней встречи более 40 министров обороны западных стран в Германии союзники договорились ежемесячно встречаться для обсуждения оборонных нужд Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для Украины.



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Россия продолжает наступательную операцию на востоке Украины, пытаясь установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, сообщил утром 27 апреля Генштаб ВСУ.

Статьи и интервью НВ

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





13:29 Британия призвала союзников предоставить Украине боевые самолеты

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс будет призывать западных союзников снабжать Украину боевыми самолетами и другим тяжелым вооружением.



«Мы не можем успокаиваться — судьба Украины остается на волоске… если Путин добьется успеха, по всей Европе будут бесчисленные страдания… Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности» — говорится в заявлении Трасс.

13:07 «Карма — штука жестокая»: Подоляк назвал взрывы в приграничных областях РФ «демилитаризацией»

Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал недавние взрывы на нефтебазах и складах в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.



13:04 Австралия отправит в Украину тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы

В рамках пакета военной помощи на сумму 26,7 млн долларов Украина получит шесть легких буксируемых гаубиц M777 вместе с боеприпасами.

12:32 В людей бросали гранаты. В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг, двое пострадавших

11:52 Прекращение поставок российского газа в Польшу и Болгарию — подробности

Поставки газа в адрес Булгаргаза и PGNiG приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком, в рублях, заявили в Газпроме.

На этом фоне рост цен на газ в Европе достигал 24%. Цена ближайшего (майского) фьючерса на хабе TTF достигала $1,43 тыс. за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что страна способна удовлетворять потребности потребителей в поставках газа как минимум в течение одного месяца.

«Очевидно, что газ используется как политический инструмент. Пока я министр, Болгария не будет вести переговоры под давлением, Болгария не продается и не уступает ни одному торговому партнеру», — сказал министр.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление Газпрома об остановке поставок газа в Польшу и Болгарию очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа.

«Это неоправданно и неприемлемо. И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа», — заявила фон дер Ляйен.

11:39 Война в Украине должна стать стратегическим поражением Кремля и уроком для тех, кто хочет ему подражать — Блинкен

«Наша дипломатия собирает союзников и партнеров в мире, чтобы присоединиться к нам в поддержку Украины в оборонной, экономической, гуманитарной сферах, увеличении расходов Кремля, укреплении нашей коллективной безопасности и обороны и уменьшении глобального влияния войны, включая кризисы с беженцами и продовольствием», — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

11:33 Арестович не исключает ввод украинских войск в Приднестровье

По словам cоветника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, недавние провокации со взрывами в Приднестровье могут свидетельствовать о том, что РФ готовит для Молдовы «очень крупные неприятности».

«И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии… Румыны — близкий к ним народ и захотят вступиться… А Румыния — страна НАТО, страна ЕС. Здесь может быть совсем весело. Ну и надо понимать, что и для нас Молдова — ближайший сосед, судьба которого нам далеко небезразлична», — пояснил он.

11:22 Кремль сменил куратора террористических организаций "ДНР" и «ЛНР» — СМИ

РБК со ссылкой на пять близких к Кремлю источников сообщает, что куратором отношений РФ с террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР» вместо Дмитрия Козака стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока.

Теперь за работу с «ЛНР» и «ДНР» отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике.

Один из собеседников РБК говорит, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с псевдореспубликами и создании единого внутриполитического пространства, как максимум — о рассмотрении сценария возможного вхождения пресвдореспублик в состав России.

Еще один собеседник поясняет, что расклад по кураторству поменялся, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации Минских соглашений, «которые закончились известно чем».

11:19 Турция надеется на встречу Зеленского и Путина в ближайшие дни

Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшие дни удастся провести встречу украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

10:42 Потери России с начала войны против Украины, по данным Генштаба ВСУ

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Кураховском и Изюмском направлениях.



Личный состав — 22400 ( +300)

+300) Танки — 939 ( +21)

+21) Боевые бронированные машины — 2342 ( +34)

+34) Артиллерийские системы — 421 ( +5)

+5) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 149 ( +0)

РСЗО) — 149 +0) Средства противовоздушной обороны ПВО — 71 ( +2)

+2) Самолеты — 185 ( +1)

+1) Вертолеты — 155 ( +1)

+1) Автомобильная техника — 1666 ( +23)

+23) Корабли/катера — 8 ( +0)

+0) Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 76 ( +0)

ГСМ) — 76 +0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 207 ( +2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 207 +2) Специальная техника — 31 ( +0)

+0) Пусковые установки оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов ( ОТРК/ТРК) — 4 ( +0).

10:24 Канада намерена передавать изъятые российские активы на восстановление Украины и компенсации пострадавшим

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что федеральное правительство Канады изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение изъятых и подпадающих под санкции иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства после войны.

10:15 «Очень плохие новости для РФ». Подоляк прокомментировал встречу 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

«Одним из странных требований России в начале войны была полная демилитаризация Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира очень плохие новости для России», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что теперь объем, скорость, упрощенная логистика и расширенная номенклатура оружия для Украины усиливается.

Вчера на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по поддержке Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

10:10 В результате удара РФ по Горской громаде по меньшей мере один человек погиб и сгорела электростанция

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, с 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской громады из РСЗО Град и другой артиллерии, а также совершают авианалеты.

«Разрушений нисчесть», — заявил Гайдай.

09:28 Пентагон создал центр управления в Германии для координации поставок военной помощи Украине — CNN

По данным телеканала CNN, Пентагон создал Центр управления по Украине (ECCU) в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, им руководит генерал американской армии с двумя звездами.

08:30 Утром РФ нанесла повторный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман



«Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень ущерба инфраструктуре сможем определить после окончания воздушной тревоги», — сообщил утром 27 апреля Александр Камышин, глава правления Укрзализныци.

08:23 Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: на одном из предприятий сильный пожар

Российские войска в ночь на 27 апреля обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, одной из мишеней предприятие энергетической инфраструктуры. Произошла утечка топлива и сильный пожар. Один сотрудник предприятия получил ранение.

08:13 Начало вторжения России в Украину: разведка США помогла защитить украинскую ПВО и авиацию

В начале полномасштабного вторжения России разведка США передавала Украине подробные данные о целях российских ракетных ударов и бомбардировок, чем помогла отвести от ударов украинскую ПВО и авиацию, сообщает NBC News.

Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что этот обмен разведданными в режиме близком к реальному времени также позволил Украине сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих в первые дни войны.

07:49 Глава Пентагона назвал угрозу применения ядерного оружия «очень опасной и бесполезной»

Во время брифинга после встречи стран-союзников НАТО на базе Рамштайн глава Пентагона заявил, что никто не хочет ядерной войны, поскольку никто не может ее выиграть.

«Я думаю, что любая шумиха по поводу возможности использования ядерного оружия очень опасна и бесполезна», — добавил Остин.

00:58 В Херсонской области уничтожили 70 оккупантов и склад боеприпасов

Глава Криворожской военной администрации Алекснадр Вилкул рассказал об успешной операции украинских войск вблизи Великой Александровки Херсонской области.

«ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага — это более 70 человек. Орки понесут потери и в других местах», — сообщил Вилкул.

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