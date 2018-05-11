В Армении сменились главы силовых ведомств

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Уволить глав силовых ведомств Армении предложил президенту новый премьер-министр Никол Пашинян

Уволить глав силовых ведомств Армении предложил президенту новый премьер-министр Никол Пашинян

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых руководителей полиции и Службы национальной безопасности (СНБ). 

Полицию возглавил Валерий Осипян, а пост директора СНБ занял Артур Ванецян, сообщает DW.

Накануне новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту с предложением сменить глав силовых ведомств.

По словам Никола Пашиняна, кадровые перестановки в полиции и СНБ были необходимы, чтобы форсировать борьбу с коррупцией в Армении.

Перед своим избранием в парламенте Никол Пашинян обещал, что не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления, поскольку в ней работает "множество талантливых людей". Он также указал, что не будет "тотально отвергать реформы и программы прежнего правительства".

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Пашинян получил власть на фоне политического кризиса в Армении. Уличные протесты были спровоцированы назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении. 

8 мая парламент Армении избрал лидера протестного движения Пашиняна премьер-министром страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против – 42.

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