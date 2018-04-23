Победа бархатной революции: жители Армении празднуют отставку Саргсяна - видео

Протесты в Армении начались 16 апреля и закончились победой оппозиции

В понедельник, 23 апреля, глава правительства Армении Серж Саргсян, занимавший с 2008 по 2018 год пост президента страны, подал в отставку.

Таким образом, участникам многотысячных акций протеста в Ереване и других городах удалось добиться своей цели без применения силы, используя в качестве инструментов митинги, гражданское неповиновение, а также блокирование дорог и государственных учреждений.

В связи с этим на улицах армянских городов началось стихийное празднование победы бархатной революции.

Ранее сообщалось, что в Ереване задержали лидера оппозиционного движения Николу Пашиняна.

Позже стало известно, что силовики отпустили его вместе с еще несколькими сторонниками.

Кроме того, к протестному движению присоединились несколько десятков военнослужащих.

После этого Саргсян заявил, что уходит в отставку.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции.