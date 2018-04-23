Победа бархатной революции: жители Армении празднуют отставку Саргсяна - видео

В понедельник, 23 апреля, глава правительства Армении Серж Саргсян, занимавший с 2008 по 2018 год пост президента страны, подал в отставку.
Таким образом, участникам многотысячных акций протеста в Ереване и других городах удалось добиться своей цели без применения силы, используя в качестве инструментов митинги, гражданское неповиновение, а также блокирование дорог и государственных учреждений.
В связи с этим на улицах армянских городов началось стихийное празднование победы бархатной революции.
Ранее сообщалось, что в Ереване задержали лидера оппозиционного движения Николу Пашиняна.
Позже стало известно, что силовики отпустили его вместе с еще несколькими сторонниками.
Кроме того, к протестному движению присоединились несколько десятков военнослужащих.
После этого Саргсян заявил, что уходит в отставку.
Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.
Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции.
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