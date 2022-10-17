В Швеции избрали нового премьера вместо Магдалены Андерссон
Ульф Кристерссон (Фото:TT News Agency/Tim Aro via REUTERS)
Парламент Швеции в понедельник, 17 октября, проголосовал за избрание новым премьер-министром лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона (176 голосов за и 173 против). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Кристерссон сменит лидера социал-демократов Магдалену Андерссон, которая стала первой женщиной-премьером Швеции в 2021 году. Он стал лидером Умеренных пять лет назад, а в предыдущем правительстве Умеренных занимал пост министра социального обеспечения (2010−2014 годы). Ожидается, что новый премьер объявит членов своего кабинета министров во вторник.
В середине сентября Магдалена Андерссон признала поражение своей коалиции во главе с социал-демократами на выборах и заявила, что уйдет в отставку.
Победу на сентябрьских парламентских выборах с минимальным отрывом одержала оппозиция, в которую входят Умеренная коалиционная партия, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы. Как пишет Politico, ультраправые Шведские демократы будут поддерживать новое правительство, состоящее из Умеренных и двух других правоцентристских партий. Перед этим новая коалиция пообещала поддержать ряд предложений Шведских демократов, среди которых ужесточение пограничного контроля.
5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь все 30 стран НАТО должны ратифицировать протоколы.