Премьер Швеции Андерссон заявила, что уйдет в отставку после поражения на выборах 14 сентября, 23:14 Магдалена Андерссон (Фото:Jessica Gow/TT News Agency via REUTERS)

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в среду, 14 сентября, признала поражение своей коалиции во главе с социал-демократами на выборах и заявила, что уйдет в отставку. Об этом пишет Bloomberg.

Андерссон стала первой женщиной-премьером Швеции в 2021 году. Она сообщила журналистам, что подаст в отставку утром в четверг.



Победу на парламентских выборах, которые прошли в Швеции на выходных, с минимальным отрывом одержала оппозиция, в которую входят Умеренная коалиционная партия, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы. Предварительно, оппозиционные партии получат 176 мест в 349-местном парламенте, а партии, поддерживающие Андерссон, — 173 места. При этом социал-демократы, которые возглавляли шведское правительство последние восемь лет, получили 30,3% поддержки и вышли на первое место.

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Правительство может возглавить лидер Умеренных Ульф Кристерссон. Как сообщает Reuters, Кристерссон уже объявил, что начинает работу по формированию нового правительства. Агентство пишет, что многие шведы обеспокоены успехом ультраправых Шведских демократов (заняли второе место с 20,5% голосов), которые продвигают жесткую иммиграционную политику и возможность отказывать просителям убежища из-за их веры или ориентации, сокращение льгот для иммигрантов и расширение полномочий полиции.



5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь все 30 стран НАТО должны ратифицировать протоколы.

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