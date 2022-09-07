Шведский вклад. Украина может получить САУ Archer — какие ее главные характеристики 7 сентября, 14:35 САУ Archer на огневой позиции (Фото:Stridsvagn122/ru.wikipedia.org)

31 августа министр иностранных дел Швеции Анн Линде объявила, что Швеция передаст Украине седьмой пакет военной помощи и рассмотрит возможности отправки артиллерийских установок Archer и зенитно-ракетных комплексов RBS70.

О том, что Украина запросила у Швеции гаубицы Archer и зенитно-ракетные комплексы RBS-70, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил 29 августа.

НВ приводит основные характеристики гаубицы Archer, которая может скоро поступить на вооружение Вооруженных сил Украины.

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Калибр САУ Archer – 155 мм, дальность стрельбы – 30-60 км, скорость стрельбы – 1 выстрел за 7,5 с ( по разным траекториям), 20 выстрелов за 2,5 мин.

Гаубица, стоимость которой составляет $4 млн, создана на базе шасси Volvo A30D 6x6 шведской компанией Försvarets Materielverk, производится ею с 2013 года.

Кабина и двигатель гаубицы – бронированные.

Инфографика: НВ

Вес САУ Archer – 30 т, длина – 14,1 м, ширина – 3 м, высота – 3,3 – 3,9 м.

Развертывание и сворачивание гаубицы занимает 30 секунд, перезарядка – 10 минут.

В команду гаубицы входят 3-4 человека: водитель, командир и операторы.

Боекомплект Archer — 21 высококачественный кассетный снаряд BAE Bofors/Nexter Bonus, Raytheon/Bofors M982 Excalibur (повышенной дальности, с GPS для корректировки в полете, вес боеголовки 22 кг).

Дополнительное вооружение – дистанционно управляемая система Protector RWS с 12,7-мм пулеметом и системой дымовых гранат.

Гаубица может двигаться со скоростью 65 км/ч, ее дальность хода – 650 км.

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