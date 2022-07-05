Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

5 июля, 11:40
Генсек Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Генсек Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Во вторник, 5 июля, министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает AFP.

После подписание документа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран, добавив, что этот «исторический шаг» стал ответом на российскую агрессию.

Видео дня
https://twitter.com/afp/status/1544234852823846914?s=21&t=V5XdUbBwRp_hS_0EyIaq9A&fbclid=IwAR0RofobwgbhCOIpWjny--WkHFTDr92q9j2MvO6hV_y4CciUjQ4hm6mrbQc

Он также добавил, что двери Альянса «остаются открытыми для европейских демократий, которые готовы и желают делать свой вклад в нашу общую безопасность».

https://www.youtube.com/embed/AAu0KitNSzQ

Финляндии и Швеции были официально приглашены в НАТО на саммите в Мадриде 29 июня, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и агрессивной риторики кремлевского режима а адрес коллективного Запада.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Швеция Финляндия Йенс Столтенберг

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