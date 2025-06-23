Демонстранты протестуют против атаки США на ядерные объекты Ирана на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 22 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Caitlin Ochs)

В более чем десяти городах США прошли протесты против ударов администрации президента Дональда Трампа по Ирану . Об этом сообщает The New York Times .

Отмечается, что некоторые митинги собрали сотни людей, другие — десятки. Общая явка была намного меньше, чем на протестах «Нет королям!», состоявшихся в минувшие выходные во всех 50 штатах.

Демонстрации против ударов по Ирану состоялись 22 июня, в частности, в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Вашингтоне и Лос-Анджелесе.

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Некоторые люди несли иранские флаги, а также держали и размещали на заборах и зданиях плакаты с надписью «Нет войне в Иране!».

NYT пишет, что у ворот Белого дома в Вашингтоне собрались по меньшей мере 200 демонстрантов, которые осудили действия президента США.

Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

В то же время в Чикаго в протесте приняли участие более 200 человек. Один из протестующих, который иммигрировал из Ирана 12 лет назад, назвал новость об ударах США по стране «худшим, что могло произойти».

Некоторые протестующие заявили, что эскалация конфликта с Ираном «еще больше усугубит страдания палестинцев в Газе», добавили журналисты.

Фото: REUTERS/David Swanson

Фото: REUTERS/David Swanson

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимыми убытками». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».