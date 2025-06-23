США втягиваются в новую войну. Что это означает для Украины

Нам это не несет ничего хорошего. Кроме приятного чувства мести за шахеды

Трамп решил бомбить Иран. Израиль радуется, Иран — не очень. Напряглись и на фондовом рынке. Потому что, как оказалось, Трамп не всегда сдает назад. И TACO, на котором все росло в мире последние несколько месяцев, не всегда работает.

А еще радуется Путин. И нам это не несет ничего хорошего. Кроме приятного ощущения мести за шахеды. Но это эмоции. Рацио говорит о другом.

Россияне, конечно, для отвода глаз, будут топать ножками, писать злые посты и кричать о нарушении суверенитета. Но это — для отвода глаз. Потому что сделанное Трампом в ночь на 22 июня дает им несколько весомых плюсов.

— Цена на нефть снова может подрасти. Еще до бомбометания нефть стоила на 15% дороже, чем мы видели ее последние месяцы. Что очень помогает проблемному российскому бюджету. И проблемной российский экономике. Покупая Путину время на продолжение войны. Теперь есть риск эскалации, и давление на цену будет дополнительное. Трафик в Персидский залив уже ограничился. Трейдеры боятся ответа Ирана.

Чем глубже США втянутся, тем Путину лучше

— США втягиваются в новую войну. И это будет ослаблять Вашингтон, и НАТО в целом. И чем глубже США втянутся, тем Путину лучше.

— Увеличение хаоса в ключевом регионе. А Россия всегда сеет хаос. Постоянно. Это их основная стратегия.

— Меньше внимания российской агрессии против Украины.

Да, Трамп конечно продемонстрировал, что он способен на поступки. Но продемонстрировал он это в тот момент, когда Израиль сделал всю основную работу. Когда риски стали минимальны. И можно просто повесить себе медальку. Это точно не означает, что Трамп способен к решительным действиям против России. У России уже есть ядерная бомба, и много, а у Ирана их нет. Поэтому Путину нечего бояться, что в следующий раз Трамп сбросит бомбу на его бункер.

И да, Иран не друг России и не союзник. Они использовали друг друга. В том числе Россия за деньги раньше покупала у Ирана шахеды, убивавшие украинцев. И теперь у нас нет симпатии к Ирану. Но это не значит, что эскалация на Ближнем Востоке в наших интересах. И не значит, что Россия страдает от ослабления Ирана.

Многое зависит от того, как ответит Иран. И на что он еще способен. Но это все влияет уже на уровень ущерба, но, конечно, не меняет сути.

И если вы ждете, что вдруг в Тегеране может произойти революция и к власти придет демократ-либерал, то не хочется вас разочаровывать, но…

