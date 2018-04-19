У Асада есть "ограниченный" военно-химический потенциал - Пентагон

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Кеннет Маккензи рассказал о неуничтоженном химическом потенциале Сирии

Кеннет Маккензи рассказал о неуничтоженном химическом потенциале Сирии

Режим президента Сирии Башара Асада по-прежнему имеет возможность вести боевые действия с применением химического оружия, сообщили в Пентагоне.

По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерала Кеннета Маккензи, правительство Сирии сохраняет "остаточный" военно-химический потенциал на различных объектах по всей стране, передает MSN.

"У них будет возможность совершать ограниченные атаки", - сказал Маккензи, добавив, что ему ничего не известно о планируемых нападениях.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Всего было выпущено 105 единиц оружия против трех целей. 

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.

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