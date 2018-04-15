Удары по Сирии: опубликованы фото руин химического института, уничтоженного ракетами Томагавк

По объекту было выпущено 76 ракет, 57 из которых - Томагавки

Сирийские государственные СМИ опубликовали снимки руин Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности под Дамаском, уничтоженного американскими крылатыми ракетами Томагавк.

На обнародованных агентством SANA фото видно, что в результате атаки комплекс был разрушен практически полностью.

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В то же время информации о возможных пострадавших на данное время нет.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для их обсуждения.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.