Жертвами химической атаки в Сирии стали от 70 до 100 человек - СМИ

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Официальных подтверждений информации правозащитников пока не поступало

Официальных подтверждений информации правозащитников пока не поступало

Согласно сообщению спасателей и медиков, в результате химической атаки в сирийской провинции Восточная Гута погибли не менее 70 человек.

Об этом передает ВВС.

В свою очередь, волонтерская организации The White Helmets сообщает, что число погибших может достигать 100 человек. Раненных - до 1000 человек.

Организация также публикует видео с последствиями химической атаки.

Государственный департамент США успел заявить, что если применение химического оружия подтвердится, то ответственность за это ляжет на РФ, передает Интерфакс-Украина.

"История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", - заявили в Госдепе.

Напомним, что ранее несколько повстанческих групп, ведущих военные действия в Сирии, заявили о том, что силы президента Башара Асада вновь применили химическое оружие.

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