Жертвами химической атаки в Сирии стали от 70 до 100 человек - СМИ

Согласно сообщению спасателей и медиков, в результате химической атаки в сирийской провинции Восточная Гута погибли не менее 70 человек.

Об этом передает ВВС.

В свою очередь, волонтерская организации The White Helmets сообщает, что число погибших может достигать 100 человек. Раненных - до 1000 человек.

Организация также публикует видео с последствиями химической атаки.

A glimpse of the @SyriaCivilDefe teams work in #Douma during the evacuation of number of wounded, including children and women under none stop aerial bombardment and the barrel bombs on the city. #EasternGhouta pic.twitter.com/i8Pv0GyTDj