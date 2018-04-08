Жертвами химической атаки в Сирии стали от 70 до 100 человек - СМИ

Официальных подтверждений информации правозащитников пока не поступало

Согласно сообщению спасателей и медиков, в результате химической атаки в сирийской провинции Восточная Гута погибли не менее 70 человек.

Об этом передает ВВС.

В свою очередь, волонтерская организации The White Helmets сообщает, что число погибших может достигать 100 человек. Раненных - до 1000 человек.

#Doğu_gota #Doma'da yeni bir soykırım, bugün 2. Kimyasal ve zehirli saldırmalarından dolayı 1000 lerce yaralı ve 100 lerce şehit belirlendi.#beyaz_şapkalılar hala sivilleri kurtarmaya çalışmaktadır. pic.twitter.com/GIsEDB57AF — beyaz şapkalılar (@beyazapkallar1) 7 апреля 2018 г.

Организация также публикует видео с последствиями химической атаки.

A glimpse of the @SyriaCivilDefe teams work in #Douma during the evacuation of number of wounded, including children and women under none stop aerial bombardment and the barrel bombs on the city. #EasternGhouta pic.twitter.com/i8Pv0GyTDj — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 7 апреля 2018 г.

Государственный департамент США успел заявить, что если применение химического оружия подтвердится, то ответственность за это ляжет на РФ, передает Интерфакс-Украина.

"История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", - заявили в Госдепе.

Напомним, что ранее несколько повстанческих групп, ведущих военные действия в Сирии, заявили о том, что силы президента Башара Асада вновь применили химическое оружие.