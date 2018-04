Ракетные удары по Сирии: Минобороны США обнародовало видео пуска Томагавка с атомной подлодки USS John Warner

В Сети обнародовали видео пуска крылатой ракеты Томагавк с атомной подводной лодки USS John Warner в рамках удара по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.

Ролик был опубликован в Twitter Министерства обороны США.

Всего по объектам, связанным с химоружием, было выпущено более 100 ракет.

По словам генерала США Кеннета МакКинзи, все они достигли заданных целей.

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc